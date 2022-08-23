МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Базовая цена на электроэнергию в Европе взлетела более чем на 25% и впервые превысила 700 евро за мегаватт-час, сообщило Bloomberg.

Это примерно в 14 раз превышает среднесезонный показатель за последние пять лет. Агентство отметило, что это вызвано опасениями, связанными с приостановкой работы "Северного потока".

Ранее "Газпром" сообщил о временном прекращении транзита топлива по "Северному потоку — 1" из-за ремонта единственной работающей турбины Siemens.

Технические мероприятия запланированы на период с 31 августа по 2 сентября. При отсутствии неисправностей "Газпром" восстановит прокачку топлива в Германию на текущем уровне в 33 миллиона кубометров в сутки.