Bloomberg: в Германии резко взлетели цены на электроэнергию
Bloomberg: базовая цена на электроэнергию в Европе подскочила более чем на 25% и достигла 700 евро
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Базовая цена на электроэнергию в Европе взлетела более чем на 25% и впервые превысила 700 евро за мегаватт-час, сообщило Bloomberg.
Это примерно в 14 раз превышает среднесезонный показатель за последние пять лет. Агентство отметило, что это вызвано опасениями, связанными с приостановкой работы "Северного потока".
Ранее "Газпром" сообщил о временном прекращении транзита топлива по "Северному потоку — 1" из-за ремонта единственной работающей турбины Siemens. Технические мероприятия запланированы на период с 31 августа по 2 сентября. При отсутствии неисправностей "Газпром" восстановит прокачку топлива в Германию на текущем уровне в 33 миллиона кубометров в сутки.
https://1prime.ru/energy/20220823/837864471.html
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