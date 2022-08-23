МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Польша столкнулась с нехваткой угля, несмотря на то, что она сама — крупный производитель этого энергоносителя, пишет обозреватель Financial Times Рафаэль Майндер. Reuters: на страны Евросоюза стремительно надвигаются "две напасти"

Проблема состоит в том, что качество местного сырья крайне низкое, а для отопления домов используют российский уголь, импорт которого страна запретила.

"Рост цен может подтолкнуть поляков жечь мусор", — предупредил журналист.

Он рассказал, что большая часть польского угля имеет низкое качество и пригодна к использованию только на электростанциях. Именно Россия поставляла около двух пятых топлива, сжигаемого польскими домохозяйствами.

Варшава ввела запрет на российский уголь в апреле, что подтолкнуло польские домохозяйства к его паническим закупкам, напомнил журналист. При этом общеевропейские ограничения вступили в силу лишь в августе, что дало Германии и другим странам блока больше времени, чтобы обеспечить себе более плавный переход и запастись российским энергоносителе у Колумбии и Южной Африки. Цена на уголь в Польше выросла в три раза — с менее чем 1000 злотых за тонну в прошлом году до более чем 3000 злотых за тонну сейчас.

По мнению польских угледобытчиков, нынешний кризис заострил внимание на еще одну важную проблему: это нехватка инвестиций в данный сектор.

"Конечно, непосредственной причиной проблем с углем является украинский кризис, однако годы неумелой энергетической политики сделали нас зависимыми от российского угля", — отметил председатель отделения горной добычи в профсоюзе "Солидарность" Ярослав Гжесик. Die Zeit: Шольц потерпел фиаско в попытке найти замену российскому газу

Майндер отметил, что кризис набирает обороты на фоне спада в экономике страны, которая уменьшилась на 2,3% во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом, что повышает вероятность рецессии. В следующем году в Польше пройдут выборы, и их исход будет во многом зависеть от того, сумеет ли нынешнее правительство справиться с экономическими последствиями украинского кризиса, объяснил обозреватель. Ранее правое коалиционное правительство объявило об экстренных мерах, призванных смягчить беспокойство избирателей по поводу отопления грядущей зимой.

В июле Варшава дала государственным компаниям указание закупить дополнительно 4,5 миллиона тонн угля для снабжения домохозяйств, а это чуть менее половины объема, ежегодно сжигаемого в польских домах. Помимо этого, власти приостановили действие стандартов качества касательно сжигания угля для отопления домов. После неудачной попытки сдержать рост розничных цен правительство в августе провело через парламент схему субсидирования, которая даст возможность каждому домохозяйству подать заявку на единовременную выплату в размере 3000 злотых для покупки угля.

Эти меры, отмечает журналист Financial Times, резко осудили защитники окружающей среды, назвав их опасным отступлением в борьбе против глобального изменения климата. Некоторое время назад Польша с неохотой согласилась следовать экологическим целям, установленным Евросоюзом, и постепенно уйти от сжигания угля. В прошлом году правительство подписало с представителями горнодобывающей промышленности и профсоюзами соглашение о том, что все угольные шахты будут закрыты к 2049 году.

Также подверглась критике и схема предоставления субсидий, поскольку в соответствии с ней средства предоставляются независимо от материального положения. По информации Всемирного банка, примерно 30% угольных субсидий достанутся 40% самых богатых домохозяйств, многие из которых вместо этого могли бы вложить деньги в более качественную изоляцию и альтернативные способы отопления.

"Лучший способ смягчить последствия энергетического кризиса — поддержать только тех людей, которые действительно нуждаются в такой помощи", — сказала старший экономист Всемирного банка Рина Бадиани-Магнуссон.

Она добавила, что "в целом, стимулы к возврату к углю, даже если они недолговечны, могут разрушить тяжелую работу, которую Польша проделала в области борьбы со смогом".

По информации Европейского агентства по вопросам окружающей среды, качество воздуха в Польше одно из самых низких в регионе. Кроме того, у поляков, которые для отопления домов жгут уголь или дрова, в три раза выше риск развития респираторных заболеваний, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Институт структурных исследований" в Варшаве.

Несмотря на эти проблемные аспекты, правительство все так же стоит на своем и заявляет, что до возвращения холодов оно будет отдавать предпочтение углю.

"Я хочу, чтобы угля было больше, чем нужно даже для суровой зимы", — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий парламенту в июле. FT: немцы ужаснулись последствиям поспешного эмбарго на нефть из России

Учитывая все эти проблемы, некоторые эксперты в области энергетики поставили под сомнение заявление Моравецкого о том, что полякам не следует бояться этой зимы. "Положение польских домохозяйств зимой будет очень сильно зависеть от погоды, что вызывает беспокойство", — сказала Илона Ендрасик из польского офиса экологической неправительственной организации ClientEarth.

Многие предполагают, что очень скоро рост цен вынудит домохозяйства перейти с угля на более дешевые древесные брикеты — или даже начать жечь мусор, для того, чтобы дома были в тепле.

"В этом году качество воздуха будет намного хуже из-за того, что люди начнут жечь много мусора, чтобы сэкономить", — отметил Лукаш Горбач, президент Торгово-промышленной палаты польских продавцов угля.

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.