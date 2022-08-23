МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов во вторник опустились на 6,3%, ниже 2700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Польский производитель удобрений ANWIL остановил работу из-за цен на газ

Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2984,9 доллара (+4,3%), что стало ценовым максимумом торговой сессии. Минимум остановился на уровне 2670,2 доллара (–6,7%). Цена закрытия составила 2680,3 доллара (–6,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2861,6 доллара, которая стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.

Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.