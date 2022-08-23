МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" предлагает своим покупателям, чтобы они платили в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах, сообщает агентство Блумберг. "Сахалинская энергия" стала новым оператором проекта "Сахалин – 2"

"Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена", — цитирует агентство соответствующие документы.

По данным Блумберга, оператор "Сахалина-2" проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. "Россия просит покупателей завода СПГ "Сахалин-2", чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США", — поясняет в связи с этим агентство.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Указ предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга". При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в Sakhalin Energy. ООО было зарегистрировано 5 августа, соответственно, решение о продолжении участия в проекте иностранные партнеры должны принять до 5 сентября.