АШХАБАД, 24 авг — ПРАЙМ. В Туркменистане открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами более 4,97 триллиона кубометров газа, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Эксперт оценил перспективы Канады заменить российский газ в Германии

"В Туркменистане открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами 4 970 768 миллионов кубометров, в том числе 139 месторождений – на суше и 10 – на Каспийском шельфе", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что "в разработке находятся 54 месторождения с запасом более 2,6 миллиарда кубометров, подготовлено к разработке 11 месторождений, в разведке находится 73 месторождения, в консервации–11".

Также газета подчеркивает, что добычу газа в стране ведут государственные концерны "Туркменгаз", "Туркменнефть" и Государственная корпорация "Туркменгеология", при этом более 80% от общего объёма производства газа приходится на долю "Туркменгаза".

Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Самым крупным покупателем туркменского газа является Китай.