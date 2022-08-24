АШХАБАД, 24 авг — ПРАЙМ. В Туркменистане открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами более 4,97 триллиона кубометров газа, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"В Туркменистане открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами 4 970 768 миллионов кубометров, в том числе 139 месторождений – на суше и 10 – на Каспийском шельфе", — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что "в разработке находятся 54 месторождения с запасом более 2,6 миллиарда кубометров, подготовлено к разработке 11 месторождений, в разведке находится 73 месторождения, в консервации–11".
Также газета подчеркивает, что добычу газа в стране ведут государственные концерны "Туркменгаз", "Туркменнефть" и Государственная корпорация "Туркменгеология", при этом более 80% от общего объёма производства газа приходится на долю "Туркменгаза".
Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Самым крупным покупателем туркменского газа является Китай.
https://1prime.ru/energy/20220824/837869326.html
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