БРЮССЕЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Засуха в нынешнем году сильно повлияла на выработку энергии гидроэлектростанциями в Европе, дефицит осадков затронул реки по всему региону, говорится в отчете Совместного исследовательского центра Еврокомиссии. СМИ: мэр итальянского города нанял лозоходца для поиска воды из-за засухи

Засуха в начале августа лишь усугублялась, отмечается в нем.

"Серьезный дефицит осадков повлиял на сток рек по всей Европе. Сокращение объема хранимой воды оказало серьезное влияние на энергетический сектор как в сфере выработки гидроэлектроэнергии, так и систем охлаждения других электростанций", — говорится в отчете.

Половина территории Европы нынешним летом страдает от засухи и пожаров. Эта засуха, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, отмечала ранее Еврокомиссия.