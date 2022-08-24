МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цены на газ и электроэнергию во Франции могут начать расти с нового года, когда закончится период заморозки цен, объявленный властями. Об этом заявил пресс-секретарь французского правительства Оливье Веран. Франция заполнила подземные хранилища газа на 88%

По его словам, президент страны Эммануэль Макрон намерен сдержать обещание и сохранить текущие цены на энергетику до конца 2022 года. Меры по заморозке позволили избежать колоссального роста стоимости газа и электроэнергии.

"Но со временем в начале следующего года, в течение нескольких месяцев после окончания заморозки цен на энергетику, вероятно, начнется рост цен", — отметил Веран.

Официальный представитель кабмина отметил, что говорить о росте цен в процентном выражении пока рано, но правительство "не сможет вечно замораживать цену в разгар кризиса".