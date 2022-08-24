МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Германии приняло постановление, согласно которому при необходимости приоритет проезда по железной дороге будет отдаваться вагонам с энергоносителями, это может привести к ожиданию в некоторых случаях пассажирских поездов. Об этом сообщил министр транспорта страны Фолькер Виссинг (СвДП). Еврокомиссия контактирует с Германией для мониторинга поставок газа в ЕС

"Мы создали правовую основу для того, чтобы иметь возможность действовать быстро, когда будет необходимо определить приоритетность транспортировки энергоносителей. У нас наблюдается дефицит на железных дорогах, они полностью загружены. Это значит, что если в краткосрочной перспективе потребуется дополнительная транспортировка энергоносителей, мы должны расставить приоритеты", — отметил чиновник. Виссинг, назвав принятое решение непростым.

По словам Виссинга, это решение непростое. Оно может привести к тому, что в некоторых случаях "пассажирским поездам придется ждать".