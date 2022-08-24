Правительство Германии поставило поезда с энергоносителями в приоритет
Правительство Германии приняло постановление о приоритете поездов с энергоносителями
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Германии приняло постановление, согласно которому при необходимости приоритет проезда по железной дороге будет отдаваться вагонам с энергоносителями, это может привести к ожиданию в некоторых случаях пассажирских поездов. Об этом сообщил министр транспорта страны Фолькер Виссинг (СвДП).
"Мы создали правовую основу для того, чтобы иметь возможность действовать быстро, когда будет необходимо определить приоритетность транспортировки энергоносителей. У нас наблюдается дефицит на железных дорогах, они полностью загружены. Это значит, что если в краткосрочной перспективе потребуется дополнительная транспортировка энергоносителей, мы должны расставить приоритеты", — отметил чиновник. Виссинг, назвав принятое решение непростым.
По словам Виссинга, это решение непростое. Оно может привести к тому, что в некоторых случаях "пассажирским поездам придется ждать".
https://1prime.ru/energy/20220824/837876574.html
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