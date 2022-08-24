БАКУ, 24 авг — ПРАЙМ. Кабинет министров Азербайджана в среду повысил акцизные ставки на бензин марки Аи-92 и дизельное топливо, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Китай снова снижает розничные цены на бензин и дизельное топливо

"Утверждено постановление "Об изменении уровня акцизных ставок на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных с затратами на их транспортировку по территории страны". Согласно постановлению, акцизная ставка на автомобильный бензин Аи-92 повышена с 42 до 42,5%, на дизельное топливо — с 18 до 18,3%", — отмечается в сообщении.

Азербайджанский экономист Натиг Джафарлы пояснил РИА Новости, что данное постановление кабмина может в дальнейшем повлиять на цены бензина марки 92 и дизеля.

"В Азербайджане цены на бензин марки 92 и дизель определяет государство, то есть Тарифный совет страны. Повышение акцизной ставки на эти виды топлива не просто указывает на их подорожание, а непосредственно означает моментальное увеличение цен. Это может произойти через определенное время. Со временем это может стать поводом для того, чтобы поднять цены на эти виды топлива в стране. Производители и те компании, которые занимаются оптовой торговлей, могут обратиться в Тарифный совет с предложением об увеличении цен на бензин марки 92 и дизель", — сказал собеседник агентства.