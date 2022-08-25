Херсон и некоторые населенные пункты области обесточены
Власти Херсонской области сообщили ою отключении энергоснабжения в некоторых населенных пунктах
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электроснабжения в четверг, причины выясняются. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем", — подчеркнул Стремоусов.
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://1prime.ru/energy/20220825/837888200.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.