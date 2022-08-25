2022-08-25T14:17:00+03:00
2022-08-25T14:54:30+03:00
2022-08-25T14:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220825/837889175.html
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было выполнено переподключение, сообщил глава администрации Энергодара... ПРАЙМ, 25.08.2022
энергетика, новости, запорожская область, запорожская аэс
https://1prime.ru/images/83785/28/837852849.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83785/28/837852849.jpg
https://1prime.ru/images/83785/28/837852848.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83785/28/837852848.jpg
https://1prime.ru/images/83785/28/837852836.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83785/28/837852836.jpg
https://1prime.ru/energy/20220825/837888350.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — ПРАЙМ. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было выполнено переподключение, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — также отметил он в официальном Telegram-канале Энергодара.
Днем в четверг перебои с энергоснабжение произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина — короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города.