СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — ПРАЙМ. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было выполнено переподключение, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. СМИ сообщили о планах МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября

"На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — также отметил он в официальном Telegram-канале Энергодара.

Днем в четверг перебои с энергоснабжение произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина — короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города.