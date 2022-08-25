МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Германия останется промышленно развитой страной и в будущем, отказавшись от ископаемых источников энергии, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Германия продолжает экспортировать электроэнергию во Францию

"Мы знаем, что не можем оставаться в зависимости от импорта ископаемых энергоносителей из других стран, особенно если есть неуверенность в том, что они будут придерживаться договоров и соглашений… Поэтому мы хотим за короткое время стать успешной промышленной страной с прекрасными рабочими местами и очень хорошей работой, которая одновременно имеет нейтральные выхлопы СО2", — заявил председатель правительства во время визита на завод Siemens Gamesa по производству ветряных турбин в федеральной земле Нижняя Саксония, добавив, что достичь этих целей можно при условии развития ветряной, солнечной энергетики, при использовании водорода для получения энергии.

"Будущее Германии… будет таким, каким оно было всегда. Это будет промышленное будущее… с компаниями, которые создают индустрию. Это остается основном предпосылкой для нашего благополучия. Это будет другим, но это будет хорошо для окружающей среды. И это восхищает", — добавил канцлер.