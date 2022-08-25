МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ по итогам заседания в четверг потребовать немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС. Об этом сказано в Telegram-канале Госдумы. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя

"Совет ГД призывает ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС", — сказано в сообщении.

Совет Госдумы также призвал межпарламентские организации, ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы дать оценку преступным действиям киевского режима.

Кроме того, Совет Госдумы подтвердил готовность России сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

"Совет Государственной думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества",— сказано в заявлении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность вопроса ЗАЭС. По его словам, только за сутки, по данным Минобороны, киевский режим семь раз нанес удары по району АЭС.

"Наши профильные комитеты во главе с комитетом по международным делам, комитетом по энергетике и комитетом по делам СНГ и связям с соотечественниками подготовили заявление", — приведены слова Володина на сайте ГД.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Позднее Володин созвал глав парламентский фракций для совещания по вопросу необходимости проведения Совета Думы из-за обстановки на ЗАЭС. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета спикер палаты подписал 22 августа.