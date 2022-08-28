МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В Гагаузской автономии Молдавии может не хватить в полном объеме дров на зиму, заявил глава одного из районов региона Иван Топал. В Британии разрабатывают меры по борьбе с массовыми беспорядками

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В Молдавии 660 тысяч семей живут в домах с печным отоплением. В целом население страны в холодный период года потребляет более одного миллиона кубометров дров. Агентство лесного хозяйства Moldsilva прогнозирует, что сможет обеспечить около 800 тысяч кубометров из необходимого объема.

Администрация автономии отмечают, что всего в Гагаузии в дровах нуждаются 19 тысяч 986 семей в количестве 93 тысяч 882 складометров. Больше всего заявок поступило от жителей Комратского района.

"В Комратском районе нуждаются в дровах 12 тысяч 134 семьи. Они запросили 47 тысяч 777 складометров, однако представители местного "Лесхоза" до зимы могут представить лишь 3 тысячи 165 складометров, это всего 6,6% от общего числа запрошенных дров", — сказал Топал, чьи слова приводит в воскресенье издание GagauzINFO. WSJ сообщил об угрозе развала стекольной индустрии Европы

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

В середине июля в автономии начались протесты, сотни автомобилистов выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Манифестанты обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку акциза на бензин, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.