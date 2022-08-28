МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Венгерская торговая ассоциация выпустила рекомендации по энергосбережению для компаний-членов из-за ожидаемого дальнейшего роста цен на энергоносители, перечень опубликован на сайте ассоциации. Джонсон предрек британцам "умопомрачительные счета" за электроэнергию

"В обстановке текущего тяжелого энергетического кризиса компании-члены Национальной торговой ассоциации всех специализаций: дистрибьюторы продуктов питания, лекарств, различных промышленных товаров, например, одежды, игрушек, мебели, технических товаров и товаров для дома — изучили, как они могут работать еще более эффективно с точки зрения расходов, чем до сих пор, поскольку ожидается, что в будущем резкий рост цен на энергоносители будет увеличиваться еще больше", — говорится в сообщении.

Среди мер, которые ассоциация рекомендует применять — выключение света после закрытия магазина и ухода сотрудников, уменьшение освещенности торгового зала в часы работы без ущерба для клиентов, в том числе в сверхурочное время, регулирование работы кондиционеров и отопления с учетом погодных условий и того, что покупатели, как предполагается, носят "адаптированную к наружной температуре" одежду. Также рекомендуется отключать системы воздухообмена на ночь, используя их только в необходимых случаях, отключать неиспользуемые холодильные камеры, выключать освещение витрин, подсветку логотипов на крышах и освещение автостоянок после закрытия магазинов.

Кроме того, ассоциация поделилась списком приспособлений, которые могут помочь компаниям экономить энергию и средства. В их числе — светодиодные лампы, автоматические двери с меньшим проемом, теплоизоляция зданий, система "умной" терморегуляции в зависимости от внешней температуры, солнечные батареи и электромобили.

Отмечается, что меры носят рекомендательный характер и каждое предприятие вправе выбирать способы энергосбережения исходя из индивидуальных особенностей. Экономист вычислил, на какой срок Россия может перекрыть газ Европе

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров. В министерстве сельского хозяйства страны РИА Новости сообщили, что осенью лесхозы начнут заготовку древесины по новым планам, адаптированным под условия возросшего спроса.