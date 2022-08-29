Британский эксперт Кокс: предстоящей зимой есть риски отключения электричества
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Великобритания предстоящей зимой столкнется с перспективой отключения электроэнергии, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.
По его словам, ценовой потолок на электричество должен подняться с октября до 3549 фунтов стерлингов, и правительству страны необходимо найти больше денег, чтобы "помочь людям в этом кризисе". Он добавил, что действующие механизмы "никоим образом не защищают потребителей".
Кокс подчеркнул, что люди "переживут эту зиму только с помощью государственных денег", обвинив политиков в "замалчивании" проблемы.
"Этой зимой нам будет не хватать газа в Европе. Это может привести к еще большему росту цен. Мало того, у нас может не хватать газа до такой степени, что возникнут отключения электроэнергии, у нас недостаточно газа в качестве топлива, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", — отметил эксперт.
Он напомнил, что месторождения Северного моря поставляют около 40% британского газа, в результате чего Великобритания оставшуюся часть своего топлива импортирует. При этом Кокс сказал, что нехватка его в Европе означает, что Великобритания не сможет туда обратиться и вместо этого может быть вынуждена импортировать из более отдаленных стран, таких как США и Катар.
По его словам, 40% электроэнергии в Великобритании приходится на газовую генерацию. "Если мы не получим этот газ, свет погаснет, и у нас будут отключения электроэнергии", — предупредил он.
"Если у нас будет холодная зима, холоднее, чем в среднем, у нас серьезные, серьезные проблемы", — подчеркнул эксперт.
Он подчеркнул важность того, что необходимо больше государственных денег, чтобы помочь людям во время "значительного энергетического кризиса".
"Откуда берутся эти деньги, как они выплачиваются, — это политический выбор. Вы можете либо отдать их напрямую потребителям, и мы видели, что ряд подобных шагов вот-вот будет сделан. Или вы можете дать их энергетическим компаниям в качестве кредита от правительства, и они ограничат цену тарифа на том уровне, который сейчас есть, и это поможет всем, и вы можете попытаться сосредоточить больше помощи на более бедных потребителях", — отметил Кокс.
"Нет другого способа сделать это, должны быть задействованы государственные деньги, деньги налогоплательщиков, чтобы помочь людям пережить этот кризис. Это действительно серьезный энергетический кризис", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/energy/20220829/837915109.html