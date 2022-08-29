МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Великобритания предстоящей зимой столкнется с перспективой отключения электроэнергии, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса. Джонсон предрек британцам "умопомрачительные счета" за электроэнергию

По его словам, ценовой потолок на электричество должен подняться с октября до 3549 фунтов стерлингов, и правительству страны необходимо найти больше денег, чтобы "помочь людям в этом кризисе". Он добавил, что действующие механизмы "никоим образом не защищают потребителей".

Кокс подчеркнул, что люди "переживут эту зиму только с помощью государственных денег", обвинив политиков в "замалчивании" проблемы.

"Этой зимой нам будет не хватать газа в Европе. Это может привести к еще большему росту цен. Мало того, у нас может не хватать газа до такой степени, что возникнут отключения электроэнергии, у нас недостаточно газа в качестве топлива, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", — отметил эксперт.

Он напомнил, что месторождения Северного моря поставляют около 40% британского газа, в результате чего Великобритания оставшуюся часть своего топлива импортирует. При этом Кокс сказал, что нехватка его в Европе означает, что Великобритания не сможет туда обратиться и вместо этого может быть вынуждена импортировать из более отдаленных стран, таких как США и Катар.

По его словам, 40% электроэнергии в Великобритании приходится на газовую генерацию. "Если мы не получим этот газ, свет погаснет, и у нас будут отключения электроэнергии", — предупредил он.

"Если у нас будет холодная зима, холоднее, чем в среднем, у нас серьезные, серьезные проблемы", — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул важность того, что необходимо больше государственных денег, чтобы помочь людям во время "значительного энергетического кризиса".

"Откуда берутся эти деньги, как они выплачиваются, — это политический выбор. Вы можете либо отдать их напрямую потребителям, и мы видели, что ряд подобных шагов вот-вот будет сделан. Или вы можете дать их энергетическим компаниям в качестве кредита от правительства, и они ограничат цену тарифа на том уровне, который сейчас есть, и это поможет всем, и вы можете попытаться сосредоточить больше помощи на более бедных потребителях", — отметил Кокс.

"Нет другого способа сделать это, должны быть задействованы государственные деньги, деньги налогоплательщиков, чтобы помочь людям пережить этот кризис. Это действительно серьезный энергетический кризис", — заключил эксперт.