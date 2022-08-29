МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Норвегия направит Украине около 205 миллионов евро на закупку природного газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. На Украине спрогнозировали снижение потребления газа на 40%

"Украина попросила Норвегию взять на себя роль лидера в обеспечении доступа к энергии. Мы откликаемся и предлагаем использовать два миллиарда крон (около 205 миллионов евро — ред.) для того, чтобы украинцы могли купить газ этой осенью и этой зимой", — цитирует агентство заявление премьера.

Отмечается, что этот пакет, выделенный из общей помощи в размере 10 миллиардов норвежских крон (примерно один миллиард евро), уже обещанной Украине Норвегией, будет направлен Европейскому банку реконструкции и развития, который будет отвечать за закупку газа.