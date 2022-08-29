ПАРИЖ, 29 авг — ПРАЙМ. Мэр города Монтатер на севере Франции Жан-Пьер Босино пригрозил, что город прекратит платить за электроэнергию, если власти не примут меры для облегчения жизни населения ввиду роста цен, сообщает Франс Пресс. Власти Франции рассказали, когда полностью заполнят газохранилища

Босино пояснил, что городской счет за энергию в следующем году может вырасти с 600 тысяч евро до 2,5 миллиона евро в связи с ожидаемым в 2023 году повышением цены на электроэнергию до 1 тысячи евро за мегаватт-час.

"Это невозможно! Как мне найти недостающие 1,9 миллиона евро? Какой сервис мне надо прикрыть? Стоит ли мне отменить школьное питание или закрывать мэрию на три дня в неделю?" — цитирует Босино агентство.

Чиновник отметил, что это ненормально, когда энергогенерирующую компанию EDF вынуждают продавать электроэнергию по цене 50 евро за мегаватт-час своим конкурентам, что обходится ей в 8 миллиардов, которых не хватает на обслуживание электростанций.

"Если правительство ничего не сделает для облегчения жизни населения, мы больше не будем платить по счетам, и я призываю все сообщества, затронутые этим, сделать то же самое", — заявил мэр Монтатера.

Госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Лоранс Бун в понедельник предупредила о риске дальнейшего роста цен на электроэнергию в стране в 2023 году.

В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.