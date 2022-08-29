МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудят на переговорах в Москве, намеченных на 31 августа, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта, сообщили в понедельник в МИД РФ. Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики

"31 августа министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", — говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

В МИД сообщили, что на переговорах в Москве "предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря".

"Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей", — сказано в сообщении МИД РФ.