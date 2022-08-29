БРЮССЕЛЬ, 29 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) считает необходимым сделать так, чтобы цены на газ не имели доминирующего влияния на цену электричества на рынке Евросоюза, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Германии, трансляция которой ведется на сайте ЕК. В Венгрии заявили, что энергетическая политика Европы движется к краху

"Мы собираемся реформировать рынок электроэнергии. В настоящее время газ доминирует в ценах на рынке электроэнергии… такая ситуация присутствует давно… мы должны разделить это", — сказала она, отметив очень высокую стоимость "голубого топлива".

Фон дер Ляйен также сообщила, что готовится и более быстрый ответ на текущую ситуацию на рынке электроэнергии в Евросоюзе.

"Мы сейчас обсуждаем, какую интервенцию мы предпримем… мы работаем со странами ЕС", — сказала она.

"Нам нужен срочный инструмент, который мог бы быть задействован очень быстро, возможно, в течение недель… затем должна будет пройти глубокая и структурная реформа энергетического рынка. Я думаю, она появится в начале следующего года", — отметила глава ЕК.