ЕК хочет, чтобы цена газа не доминировала в цене электричества в ЕС
ЕК хочет сделать так, чтобы цена газа не доминировала в цене электричества в ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) считает необходимым сделать так, чтобы цены на газ не имели доминирующего влияния на цену электричества на рынке Евросоюза, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Германии, трансляция которой ведется на сайте ЕК.
"Мы собираемся реформировать рынок электроэнергии. В настоящее время газ доминирует в ценах на рынке электроэнергии… такая ситуация присутствует давно… мы должны разделить это", — сказала она, отметив очень высокую стоимость "голубого топлива".
Фон дер Ляйен также сообщила, что готовится и более быстрый ответ на текущую ситуацию на рынке электроэнергии в Евросоюзе.
"Мы сейчас обсуждаем, какую интервенцию мы предпримем… мы работаем со странами ЕС", — сказала она.
"Нам нужен срочный инструмент, который мог бы быть задействован очень быстро, возможно, в течение недель… затем должна будет пройти глубокая и структурная реформа энергетического рынка. Я думаю, она появится в начале следующего года", — отметила глава ЕК.
https://1prime.ru/energy/20220829/837927437.html
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