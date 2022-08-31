МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Северный поток" — главный маршрут поставок российского газа в Европу — из-за технического обслуживания останавливается на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября.

Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.

Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлен до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после новости об остановке "Северного потока" подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем — впервые с марта — перешагнули порог в 3500 долларов, однако через несколько дней скорректировались до уровня ниже 3000 долларов, что примерно в 10 раз выше значений прошлого года, когда цены и так были рекордными. Неопределенность в отношении газовых поставок из России остается одним из факторов роста биржевых цен на газ в регионе.

"Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.