Чижов поддержал идею главы МАГАТЭ о постоянном пребывании миссии на ЗАЭС
Чижов заявил, что идея главы МАГАТЭ Гросси оставить экспертов на ЗАЭС на постоянной основе неплохая
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Было бы неплохо реализовать намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси оставить ряд экспертов на ЗАЭС, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Будем надеяться, что эта миссия доедет и какие-то украинские провокации этому не помешают, ну и было бы очень неплохо, если бы объявленное господином Гросси намерение кого-то из экспертов оставить там, чтобы они продолжали наблюдение на месте, было реализовано. Это позволит им увидеть, откуда что летит", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Евросоюз не показывал признаков готовности к диалогу с Россией. Для Европы визит МАГАТЭ — "способ успокоить общественное мнение в отношении потенциальной ядерной угрозы", подчеркнул Чижов.
https://1prime.ru/energy/20220831/837948211.html
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