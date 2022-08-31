МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2", говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. "Сахалинская энергия" стала новым оператором проекта "Сахалин – 2"

"В соответствии с… уведомлением компании "Мицубиси Корпорейшн" о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" разрешить передачу 10 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд", — говорится в документе.

Отмечается, что DGS Japan Co., Ltd. является 100-процентной "дочкой" Mitsubishi. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.

"Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd. также говорится в распоряжении.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.

Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". Теперь об аналогичном решении сообщается в отношении Mitsubishi. Что касается Shell, то компания заявила ранее 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.