Правительство разрешило передать японской Mitsubishi долю в новом операторе "Сахалина — 2"
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2", говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
"В соответствии с… уведомлением компании "Мицубиси Корпорейшн" о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" разрешить передачу 10 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд", — говорится в документе.
Отмечается, что DGS Japan Co., Ltd. является 100-процентной "дочкой" Mitsubishi. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.
"Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd. также говорится в распоряжении.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.
Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". Теперь об аналогичном решении сообщается в отношении Mitsubishi. Что касается Shell, то компания заявила ранее 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.
https://1prime.ru/energy/20220831/837948431.html