Миллер: Siemens не может обеспечивать регулярный ремонт агрегатов для "Северного потока"
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Siemens не имеет практически никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты агрегатов для "Северного потока", ей негде их проводить, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", — сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 1".
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
В последнее время работу обеспечивала только одна турбина. Сейчас трубопровод и вовсе из-за ее технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября.
"Газпром" анонсировал, что работы на "Северном потоке" будут выполнены совместно со специалистами Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией необходимо каждые 1000 часов обслуживать агрегат: осматривать и очищать корпус, проверять работоспособность клапанов и настраивать систему регулирования расхода воздуха. Однако Siemens 31 августа сообщила, что не участвует в технических работах на газопроводе.
После завершения обслуживания, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, заявлял "Газпром".
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