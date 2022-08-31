МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Siemens не имеет практически никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты агрегатов для "Северного потока", ей негде их проводить, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Северный поток" работает на 20% мощности, заявил Миллер

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", — сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 1".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

В последнее время работу обеспечивала только одна турбина. Сейчас трубопровод и вовсе из-за ее технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября.

"Газпром" анонсировал, что работы на "Северном потоке" будут выполнены совместно со специалистами Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией необходимо каждые 1000 часов обслуживать агрегат: осматривать и очищать корпус, проверять работоспособность клапанов и настраивать систему регулирования расхода воздуха. Однако Siemens 31 августа сообщила, что не участвует в технических работах на газопроводе.

После завершения обслуживания, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, заявлял "Газпром".