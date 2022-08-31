СМИ: в Бельгии хотят отключать освещение дорог для экономии энергии
СМИ: в Бельгии задумались об отключении освещения шоссе для экономии энергии
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. В бельгийской провинции Валлония рассмотрят вопрос о возможности приостановки освещения скоростных шоссе для экономии энергии, говорится в сообщении Le Soir.
В ходе пресс-конференции глава провинции заявил, что "предложение о приостановке освещения шоссе также будет рассматриваться"
Федеральные власти страны, по данным СМИ, будут экономить энергию за счет ряда мер. В частности, температура в госучреждениях в холодный период будет снижена до 19 градусов. Освещение федеральных зданий и памятников будет отключено с 19.00 до 6.00.
https://1prime.ru/energy/20220831/837951969.html
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