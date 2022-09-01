2022-09-01T09:10:14+03:00
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2022-09-01T09:10:14+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220901/837954594.html
Минобороны сообщило об обстреле украинскими войсками места встречи с МАГАТЭ
Энергетика
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МО РФ: УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА С 8.00 МСК ВЕДУТ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОБСТРЕЛ МЕСТА ВСТРЕЧИ МИССИИ МАГАТЭ В РАЙОНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ВАСИЛЬЕВКА И ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС Новость дополняется ПРАЙМ, 01.09.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. МО РФ: УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА С 8.00 МСК ВЕДУТ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОБСТРЕЛ МЕСТА ВСТРЕЧИ МИССИИ МАГАТЭ В РАЙОНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ВАСИЛЬЕВКА И ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС
Новость дополняется