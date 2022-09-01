МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. МО РФ: УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА С 8.00 МСК ВЕДУТ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОБСТРЕЛ МЕСТА ВСТРЕЧИ МИССИИ МАГАТЭ В РАЙОНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ВАСИЛЬЕВКА И ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС

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