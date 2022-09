МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Япония рассматривает решение российских властей разрешить передавать доли в новом операторе проекта "Сахалин-2" компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation "очень важным с точки зрения стабильного энергообеспечения Японии", заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в операторе "Сахалина — 2"

Ранее правительство России разрешило передать Mitsubishi долю в десять процентов в новом операторе проекта "Сахалин-2". Как отмечалось в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, доля в десять процентов в уставном капитале ООО "Сахалинская Энергия" будет передана компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд".

"Полагаем, что решение правительства России разрешить Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation участвовать в деятельности (проекта "Сахалин-2" — ред.) является очень важным с точки зрения стабильного энергообеспечения Японии. Мы осознаем, что впереди нас ожидают различные обсуждения среди акционеров, и мы продолжим пристально отслеживаться ситуацию и предпринимать все возможные меры для обеспечения стабильных поставок сжижженного природного газа путем объединения усилия частного и государственного секторов", — скахал он на пресс-конференции.

напоминается, что DGS Japan Co., Ltd. — "дочка" Mitsubishi. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy. "Сахалинской Энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd. также говорится в распоряжении.

Японская Mitsui также направляла российской стороне запрос на сохранение доли. 30 августа правительство одобрило просьбу.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.

Что касается Shell, то компания заявила ранее 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.