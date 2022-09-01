МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Десант украинских военных формирований начал высадку неподалеку от Запорожской АЭС (ЗАЭС) через 30 минут после массированого обстрела Энергодара, заявил глава администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев LIVE". Украинские диверсанты предпринял попытку захвата Запорожской АЭС

По его словам, сейчас десант находится на расстоянии около 2-2,5 километров от ЗАЭС и подвергается обстрелу. "Их накрывают огнем, они зафиксированы на том плацдарме, где они есть, никуда сунуться не могут… Плюс работает даже авиация, вертолеты отрабатывают по ним", — добавил он.

"Явно их основная цель была захватить атомную станцию", — сказал он.