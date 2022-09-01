2022-09-01T11:14:13+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220901/837956361.html
СМИ: операторов связи во Франции коснется отключение электричества зимой
Энергетика
Новости
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Операторов связи во Франции зимой могут затронуть блэкауты на фоне недостатка электроэнергии, это может серьезно сказаться на их работе, пишет газета Figaro. Отмечается, что... ПРАЙМ, 01.09.2022
энергетика, новости, франция, электроэнергия, энергетический кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Операторов связи во Франции зимой могут затронуть блэкауты на фоне недостатка электроэнергии, это может серьезно сказаться на их работе, пишет газета Figaro.
Отмечается, что Французская федерация операторов связи (FFTelecoms), беспокоясь о последствиях отключения электричества, предупреждает власти о "катастрофическом сценарии".
"Без электричества базовые станции больше не работают, однако 95% экстренных сообщений проходят через эти сети", — приводит издание слова президента FFTelecoms Лизы Беллуло.
Она указывает на то, что перезапуск прекратившей работу антенны — это сложный процесс.
Ожидается, что в конце сентября представители отрасли представят правительству предложения по сокращению потребления электроэнергии.