МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Операторов связи во Франции зимой могут затронуть блэкауты на фоне недостатка электроэнергии, это может серьезно сказаться на их работе, пишет газета Figaro. Во Франции заявили, что решения ЕЦБ по ставке должны быть "методичными"

Отмечается, что Французская федерация операторов связи (FFTelecoms), беспокоясь о последствиях отключения электричества, предупреждает власти о "катастрофическом сценарии".

"Без электричества базовые станции больше не работают, однако 95% экстренных сообщений проходят через эти сети", — приводит издание слова президента FFTelecoms Лизы Беллуло.

Она указывает на то, что перезапуск прекратившей работу антенны — это сложный процесс.

Ожидается, что в конце сентября представители отрасли представят правительству предложения по сокращению потребления электроэнергии.