МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Операторов связи во Франции зимой могут затронуть блэкауты на фоне недостатка электроэнергии, это может серьезно сказаться на их работе, пишет газета Figaro.

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Отмечается, что Французская федерация операторов связи (FFTelecoms), беспокоясь о последствиях отключения электричества, предупреждает власти о "катастрофическом сценарии".

"Без электричества базовые станции больше не работают, однако 95% экстренных сообщений проходят через эти сети", — приводит издание слова президента FFTelecoms Лизы Беллуло.

Она указывает на то, что перезапуск прекратившей работу антенны — это сложный процесс.

Ожидается, что в конце сентября представители отрасли представят правительству предложения по сокращению потребления электроэнергии.