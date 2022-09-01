В Запорожской области усилили меры безопасности на АЭС
Член администрации Запорожской области Рогов: меры безопасности на АЭС усилены
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Меры безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) были усилены из-за обстрелов и высадки украинского десанта, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он добавил, что все силы приведены в самый высокий уровень готовности на случай новых провокаций со стороны киевского режима.
Украинский десант диверсантов в составе 60 человек высадился в нескольких километрах от ЗАЭС после массированного обстрела города Энергодар. Российские войска его выявили и нанесли артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта были уничтожены.
https://1prime.ru/energy/20220901/837956859.html
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