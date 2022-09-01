СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Меры безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) были усилены из-за обстрелов и высадки украинского десанта, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановлен из-за обстрела

Он добавил, что все силы приведены в самый высокий уровень готовности на случай новых провокаций со стороны киевского режима.

Украинский десант диверсантов в составе 60 человек высадился в нескольких километрах от ЗАЭС после массированного обстрела города Энергодар. Российские войска его выявили и нанесли артиллерийские удары. По данным властей, до 40 человек десанта были уничтожены.