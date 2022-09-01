БРЮССЕЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Предсказать, как сложится ситуация с газом зимой в Евросоюзе очень сложно, так как многое будет зависеть в том числе от погоды и объемов газа, поступающих из альтернативных России источников, заявила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента. В ЕК заявили, что 13 стран Евросоюза практически отрезаны от газа из России

"Очень трудно предсказать зиму, это зависит от погодных условий, от того, каковы объемы альтернативных поставок газа и так далее… Но такое предложение было одобрено в Совете (стран ЕС — ред.) в рекордное время, мы никогда такого не видели. Есть солидарность в том, чтобы сократить (спрос на "голубое топливо" — ред.) на 15%. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа, которые необходимо сэкономить с начала августа по конец марта", — сказала она.

ЕК предложила 20 июля регулирование о снижении спроса на газ в Евросоюзе, которое прошло согласование стран ЕС и с рядом поправок вступило в силу 9 августа.

По этим новым правилам страны должны приложить все усилия для снижения своего спроса на газ с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со средним спросом за этот же период в течение предыдущих пяти лет. Эта цель сейчас является добровольной, страны сами могут определять пути ее достижения. Однако в правилах предусмотрена возможность сделать ее обязательной для стран союза с некоторыми исключениями.