СМИ: глава МАГАТЭ уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг
Reuters: глава МАГАТЭ Гросси уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность, что миссия достигнет Запорожской АЭС (ЗАЭС) в четверг, заявил представитель агентства.
"Глава МАГАТЭ до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг", — сказано в сообщении агентства Reuters, которое ссылается на представителя МАГАТЭ.
В понедельник Гросси сообщил, что миссия уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
https://1prime.ru/energy/20220901/837957231.html
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