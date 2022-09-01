МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность, что миссия достигнет Запорожской АЭС (ЗАЭС) в четверг, заявил представитель агентства. СМИ: прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа

"Глава МАГАТЭ до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг", — сказано в сообщении агентства Reuters, которое ссылается на представителя МАГАТЭ.

В понедельник Гросси сообщил, что миссия уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.