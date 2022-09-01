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https://1prime.ru/energy/20220901/837957275.html
СМИ: прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа
Энергетика
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации. "Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию... ПРАЙМ, 01.09.2022
энергетика, новости, запорожская аэс, миссия магатэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.
"Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта", — сказано в сообщении агентства.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке.