МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС задерживается на три часа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации. СМИ: глава МАГАТЭ уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС в четверг

"Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта", — сказано в сообщении агентства.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке.