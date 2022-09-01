Песков заявил, что Москва заинтересована в визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Песков заявил, что Россия заинтересована в прибытии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия заинтересована в прибытии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, опасается провокаций со стороны Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы. Мы это видим. Предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию", — сказал пресс-секретарь президента России.
Песков подчеркнул, что Москва заинтересована в визите миссии на ЗАЭС, готова оказать необходимое содействие.
https://1prime.ru/energy/20220901/837958492.html
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