ЭНЕРГОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Представитель "Росатома" показал миссии МАГАТЭ, включая главу организации Рафаэля Гросси, Запорожскую АЭС, сообщил в четверг корреспондент РИА Новости. Миссия МАГАТЭ планирует пробыть на ЗАЭС до третьего сентября

Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

Представитель "Росатома" рассказал гендиректору МАГАТЭ, что, судя по расположению следов обстрелов, огонь по Запорожской АЭС велся украинской стороной, в том числе из района Никополя. Он также продемонстрировал Гросси так называемые блочные насосные станции, находящиеся за периметром защиты АЭС, и отметил, что это технологические нарушения, к которым российская сторона не имеет отношения.

МАГАТЭ в четверг заявило о прибытии своей миссии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС.