ЖЕНЕВА, 1 сен — ПРАЙМ. В зависимости от поставщиков, стоимость электричества для домохозяйств вырастет до 60% во всей франкоязычной Швейцарии в 2023 году, сообщила на своем сайте швейцарская телерадиокомпания RTS. Инфляция в Швейцарии выросла до 3,5% за год

Журналисты пояснили, что рост тарифов ЖКХ возникает по двум причинам: увеличение затрат на использование сети Swissgrid (управляющий швейцарской сетью передачи электроэнергии – ред.), с одной стороны, но, прежде всего, резкий рост цен на энергоносители на рынках, причины которого многочисленны: отказ французских атомных электростанций, нехватка газа и даже засуха.

"Различия могут быть значительными между почти 600 швейцарскими поставщиками. Например, клиенты BKW (швейцарская компания по электроснабжению – ред.) едва ли заплатят несколько дополнительных франков в 2023 году по сравнению с 2022 годом", — добавили они.

Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

Власти страны ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.