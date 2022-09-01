Помощник главы "Росатома" предупредил главу МАГАТЭ о серьезной опасности
Советник главы "Росатома" предупредил Гросси о серьезной опасности обстрелов Украиной ЗАЭС
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. До тех пор, войска киевского режима не прекратят обстрелы Запорожской АЭС, Россия, Украина и Европа будут на грани серьезной опасности, заявил советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, передает корреспондент РИА Новости с ЗАЭС.
"Мы про мирный атом. Для нас то, что здесь происходит, — это аномалия. Но мы совершенно точно понимаем, что пока не прекратят обстрелы (со стороны Украины — ред), Украина, Россия, Европа на грани очень серьезной опасности… Это не политика", — сказал он.
Представитель Росатома показал главе МАГАТЭ неразорванный снаряд украинской РСЗО "Ураган", который не долетел всего несколько десятков метров до хранилища отработанного ядерного топлива и упал в паре сотен метров от четвертого энергоблока ЗАЭС.
https://1prime.ru/energy/20220901/837961801.html
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