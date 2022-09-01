СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС. Посещение других городов освобожденной части Запорожской области международными экспертами не планируется, хотя со своей стороны мы открыты и готовы к общению", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.