Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и ЗАЭС
Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и ЗАЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС. Посещение других городов освобожденной части Запорожской области международными экспертами не планируется, хотя со своей стороны мы открыты и готовы к общению", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.
https://1prime.ru/energy/20220901/837963712.html
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