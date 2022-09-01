Гросси заявил, что МАГАТЭ сохранит на ЗАЭС постоянную миссию
Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ сохранит на ЗАЭС постоянную миссию
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рафаэль Гросси после состоявшегося визита на Запорожскую АЭС заявил, что впереди еще много работы, а МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на атомной станции.
"Конечно, еще многое нудно сделать. Моя команда остается. И самое важное — мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ", — заявил Гросси в видео, опубликованном в его микроблоге в Twitter.
В подписи к видео Гросси заверил, что "МАГАТЭ остается и сохранит на ЗАЭС постоянное присутствие".
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
https://1prime.ru/energy/20220901/837964632.html
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