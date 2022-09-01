БЕРЛИН, 1 сен — ПРАЙМ. Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, "вероятно", все же справится этой зимой, заявил канцлер Олаф Шольц на встрече с согражданами в немецком Эссене. Уровень заполненности газохранилищ в Германии превысил 84%

"Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы у нас было достаточно энергоносителей, чтобы у нас был уголь, нефть, газ… и чтобы у нас внезапно не произошёл дефицит чего-то…, остается газ из России, из Норвегии, Нидерландов, через западноевропейское направление, понемногу из каких-либо других источников. Но если Россия прекратит поставки, а она все сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления", — сказал канцлер в ходе беседы с согражданами в Эссене, которую транслировал портал правительства ФРГ.

Как отметил Шольц, страна сейчас строит на северогерманском побережье, на Северном и Балтийском морях терминалы для СПГ, а также трубопроводы — чтобы таким образом можно было дополнительно импортировать продукцию. Первые из них будут введены в работу в январе следующего года. Кроме того, было принято решение по поводу наполнения газохранилищ страны, напомнил канцлер. Ещё одна мера, которая была непростой для правительства — возобновление, либо продолжение работы угольных электростанций.

"И в этой связи мы теперь можем сказать, что даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой", — заявил Шольц.

В ходе серии диалогов с согражданами канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем — в Магдебурге. Диалоги с согражданами Шольца обычно проходят в формате городского собрания.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина. Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.