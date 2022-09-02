МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ зафиксировали факты обстрелов на Запорожской АЭС, но не дали оценку ситуации, заявил заявил глава региона Евгений Балицкий. В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

"Фиксировали они все показанные нами объекты… все прилеты — они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать — посмотрим, какая будет ситуация", — отметил он.

По его словам, запорожские власти особо интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.