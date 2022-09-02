БЕРЛИН, 2 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей стали в Германии концерн ArcelorMittal заявил о планах закрыть два своих предприятия из-за высоких цен на энергоносители. В Германии оценили планы G7 по созданию коалиции для "потолка цен" на нефть

"ArcelorMittal останавливает работу двух предприятий в Германии", — говорится в сообщении концерна.

Уточняется, что речь идёт о предприятиях в Бремене и Гамбурге. "На обоих заводах уже есть работа в режиме сокращенного времени… В связи с напряженной ситуацией на производственных площадках в Дуйсбурге и Айзенхюттенштадте также уже применяется сокращенный рабочий день", — пояснили представители компании.

Как они отмечают, "непомерный рост цен" на энергоносители оказывает огромное влияние на конкурентоспособность производства стали.

"Это усугубляется слабым рыночным спросом, негативными экономическими перспективами и сохраняющимися высокими затратами на CO2 при производстве стали, что делает меры ЕС по защите торговли менее эффективными", — добавили представители концерна.

Как добавляет гендиректор ArcelorMittal Germany и ответственный за завод в Бремене Райнер Блашек, "высокие цены на газ и электроэнергию" оказывают сильное давление на конкурентоспособность предприятия. Кроме того, с октября вводится запланированный правительством Германии налог на газ, который также ложится на компанию "дополнительным бременем".

"Как энергоемкая отрасль, мы чрезвычайно страдаем от этого. После десятикратного повышения цен на газ и электроэнергию, с которым нам пришлось смириться в течение нескольких месяцев, мы перестали быть конкурентоспособными на рынке, который на 25% обеспечивается за счет импорта. Мы видим острую необходимость в политических действиях, чтобы немедленно взять под контроль цены на энергоносители", — добавил Блашек.