МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе завершили пятничные торги падением на 12,5%, впервые с 15 августа опустились ниже 2200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ сообщили, что лимит цен на нефть из России вступит в силу до конца года

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) на открытии находились у отметки 2278,3 доллара за тысячу кубометров (-9,3%) и в течение всего торгового дня были в минусе. Ценовой минимум составил 2104,6 доллара (-16,2%), максимум — 2470,8 доллара (-1,7%), а цена закрытия 2198,7 доллара (-12,5%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего дня — 2512,7 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов.

"Газпром" ранее подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.