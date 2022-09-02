МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Генеральный штаб украинских войск признал, что военный формирования Украины (ВФУ) нанесли удар в районе Энергодара, вблизи Запорожской АЭС. Миссия МАГАТЭ высоко оценила обеспечение безопасности российской армией

"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника", — говорится в сообщении в Генштаба в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Накануне в четверг на ЗАЭС прибыла миссия с экспертами МАГАТЭ во главе главы агентства Рафаэлем Гросси. Сотрудники АЭС и глава "Росатома" провели делегацию по всей территории станции и показали пострадавшие от обстрелов украинских войск участки. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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