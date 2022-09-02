ООН, 2 сен — ПРАЙМ. ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко. В Кремле позитивно оценили прибытие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"Мы приветствуем, что двое инспекторов МАГАТЭ смогут остаться на станции и держать нас в курсе того, что там происходит", — сказала Канэко.

На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности, из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил ранее журналистам представитель Росэнергоатома.

По его словам, информации, какие два специалиста останутся на ЗАЭС, пока нет.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.