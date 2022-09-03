МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до 5 сентября, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. ООН приветствует, что эксперты МАГАТЭ смогут остаться на ЗАЭС

"Миссия МАГАТЭ продолжает работу на атомной электростанции. Они точно пробудут там до 5 сентября. Им предоставлена вся необходимая информация", — сообщил он РИА Новости.

По словам Рогова, экспертам предоставляются все необходимые данные. Представитель региональных властей также подчеркнул, что Запорожье остается открытым для объективного освещения ситуации на ЗАЭС, станцию уже посетили журналисты из более чем 30 стран.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на левом берегу Днепра возле Энергодара. С марта текущего года объект находится под охраной российских военных.

На фоне продолжающихся обстрелов со стороны украинских вооруженных сил на ЗАЭС в четверг прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по делегацию МАГАТЭ по территории объекта и показали участки станции, пострадавшие из-за атак ВСУ.