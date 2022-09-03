БЕРЛИН, 3 сен — ПРАЙМ. Германия в разы лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад, пополнение газохранилищ в стране продолжается, заявило Федеральное сетевое агентство ФРГ, комментируя невозобновление поставок газа через "Северный поток — 1" в субботу. "Газпром" сообщил о проблемах с ремонтом агрегата для "Северного потока"

"Поставки газа по газопроводу "Северный поток — 1" не были возобновлены российской стороной в связи с предполагаемыми дефектами на компрессорной станции "Потовая". По оценке Федерального сетевого агентства, дефекты, о которых заявляет российская сторона, технически не являются причиной для приостановки операций", — говорится в отчете регулятора в субботу.

Ведомство также отметило, что "благодаря мерам, принятым в последние месяцы в Германии, страна сейчас лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад".

"Был достигнут хороший прогресс как в заполнении хранилищ, так и в поставках по другим маршрутам, помимо российских трубопроводов, а также в создании новых мощностей для выгрузки сжиженного газа", — пояснили в сетевом агентстве.

Также отмечается, что пополнение газохранилищ продолжается. "Общий уровень газа в хранилищах Германии составляет 84,53%", — добавили в агентстве.

Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 68,87%.

Регулятор также отметил, что в последнее время оптовые цены снизились, но все еще остаются на очень высоком уровне. "Компании и частные потребители должны подготовиться к значительному росту цен на газ", — напомнило ведомство.

Агентство также подчеркнуло необходимость экономного потребления газа