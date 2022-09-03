СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — ПРАЙМ. Переток электричества с ЗАЭС поступает только на освобожденные Россией территории, мощность двух работающих энергоблоков снижена в два раза, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украинские военные попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

"Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области", — сказал Рогов.

Он отметил, что радиационный фон на станции находится в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на субботу возобновили обстрелы Запорожской АЭС. Зафиксирован "прилет" между вторым и третьим блоками, перебита Днепровская ЛЭП, станция переведена на питание собственных нужд. Переток на территорию Украины был остановлен.