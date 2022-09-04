ПРАГА, 4 сен — ПРАЙМ. Чехия в результате ранее выигранного тендера на аренду одной трети создаваемого у берегов Нидерландов терминала на сжиженный природный газ (СПГ) с 8 сентября получит доступ к запасам газа, составляющим одну треть ее годового потребления, сообщил в субботу телеканал CNN Prima NEWS. Песков спрогнозировал усугубление энергетического кризиса в Европе

"Морской терминал представляет собой два соединенных судна, которые будут находиться у пристани города Эмсхавен. Аренда части ее объема составляет одну треть годового потребления Чехии. Это может понадобиться уже в течение наступающего осенне-зимнего отопительного сезона. По словам главы минпромторга страны Йозефа Сикелы, чешские фирмы уже подготовили все необходимое для транспортировки газа из Нидерландов в Чехию по существующим в Западной Европе трубопроводам. Точную стоимости аренды в терминале министр назвать отказался, по данным ряда СМИ, "речь идет о десятках миллионов евро в год", — говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам в середине августа директор одного из отделов минфина Давид Прушвиц, если в Чехию перестанет поступать газ из РФ, то запасы в газохранилищах и поставки из СПГ-терминала помогут покрыть расходы топлива для населения и промышленности примерно на 11 месяцев, то есть, до августа 2023 года. При этом учитывается требование кабмина о сокращении потребления газа на 15%.