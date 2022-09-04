СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — ПРАЙМ. В Мелитополе полностью восстановлено электроснабжение, также его постепенно восстанавливают в районах Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов. Европарламент считает месторождения газа на Кипре важными для ЕС

"В Мелитополе электроснабжение восстановлено полностью. Постепенно его восстанавливают в районах, которые были обесточены", — заявил он.

Ранее Мелитополь, а также Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения, сообщали власти региона.